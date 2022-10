Les Verts font face à un choix cornélien. S’ils attaquent le siège laissé libre par l’UDC Ueli Maurer au Conseil fédéral, ils sont promis à une volée de critiques. Manque de respect à la concordance, signe qu’ils ne sont pas mûrs pour gouverner, preuve de leur jusqu’au-boutisme: à un an des élections fédérales, les autres partis s’en donneront à cœur joie.

Mais s’ils n’y vont pas, dans une course où le favori est le président sortant d’un lobby pétrolier, après que l’UDC a décidé de combattre le très consensuel contre-projet à l’initiative sur les glaciers, ils sont condamnés à décevoir, voire à choquer leurs militants de base, prêts à tout au nom de l’urgence climatique.

Une candidature verte n’a aucune chance, mais elle aurait un avantage: en se lançant, les écologistes obligeraient au débat sur le système de gouvernance suisse dans la crise. Qu’est-ce qui rend le Conseil fédéral efficace? Est-ce la force de la représentativité des partis politiques et des régions du pays? Les capacités personnelles de chaque ministre? Ou est-ce qu’une entente sur un socle minimal serait plus indiquée? Et au fait, qui représente les 20% de l’électorat qui ont voté pour un parti vert – traditionnel ou libéral – en 2019?

«Les partis ont toujours su moduler leur définition de la concordance selon l’air du temps avec une agilité spectaculaire. La différence, aujourd’hui, c’est que les Verts font peur.»

Les partis ont toujours su moduler leur définition de la concordance selon l’air du temps avec une agilité spectaculaire. La différence, aujourd’hui, c’est que les Verts font peur. Et si tous les autres savent pertinemment que tôt ou tard, leur revendication d’entrer au Conseil fédéral devra être satisfaite, personne n’a intérêt à bouger.

Le statu quo est confortable. Mais pour le citoyen, dans une course qui oppose pour l’instant M. Rösti, élu UDC bernois conservateur, à M. Salzmann, élu UDC bernois conservateur, il y a sans doute de la place pour un bout de vert.

Lise Bailat est correspondante parlementaire à Berne. Elle couvre avant tout la politique fédérale. Auparavant, elle a travaillé pour Le Temps, L'Hebdo, Le Matin, ainsi que pour les Radios Régionales Romandes. Plus d'infos @LiseBailat

