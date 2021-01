Berolle – Une carcasse de cerf témoigne de la présence des loups Longirod, Bière, Mollens et Berolle: plusieurs loups rôdent près des villages du pied du Jura. Sarah Rempe

L’information s’est vite répandue mardi matin lorsque Marc Besson, agriculteur à Berolle, a découvert une carcasse de cerf proche de sa ferme. Il faut dire qu’il n’est pas le premier à avoir ce genre de surprise, d’autres cadavres ayant été retrouvés et des individus aperçus à Longirod, Bière et Mollens ces derniers temps.

«L’enneigement important en haute altitude a fait fuir les cerfs qui sont descendus des hauteurs et les loups suivent logiquement le gibier.» Frédéric Hofmann, chef de section Chasse, pêche et surveillance du Canton

Si les images impressionnent et que la présence de loups proche des habitations interpelle, il n’y a pas lieu de s’alarmer selon le chef de section Chasse, pêche et surveillance du Canton, Frédéric Hofmann: «Si, comme nous le pensons, il s’agit d’individus de la meute du Marchairuz, il est tout à fait normal qu’elle rôde par ici. L’enneigement important sur le Jura a fait migrer les cerfs qui sont descendus des hauteurs et les loups suivent logiquement leur gibier de prédilection.»

Attentivement surveillés

Les surveillants de la faune ont procédé à des prélèvements ADN afin de confirmer que la carcasse de Berolle a bel et bien été victime d’individus de la meute du Marchairuz, un groupe bien connu. «Nous le suivons tout au long de l’année grâce à un réseau de pièges photo dans le Jura, explique Frédéric Hofmann. Ils ne sont toutefois pas équipés de collier émetteur et peuvent donc échapper temporairement à notre surveillance, comme c’est le cas ce mois-ci.»

La meute comptait cet été quatre individus de taille adulte et cinq louveteaux qui devraient rester en basse altitude jusqu’à la fin de l’hiver. «Ils suivront alors les cerfs lors de leur migration ascendante vers le Jura», conclut le chef de section Chasse, pêche et surveillance.