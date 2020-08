Canicule à Lausanne – Une carte connectée pour dénicher les fontaines La Ville propose un site web interactif qui permet de trouver simplement les points d’eau potable. Auréline Falconnier

La carte invite à découvrir les fontaines lausannoises. Ici la fontaine des Naissances de la Pleine Lune et ses pavés dorés, à la place Saint-François. FLORIAN CELLA

Au moment où la Suisse subit une vague de forte chaleur, la Ville de Lausanne met en place une carte interactive en ligne qui indique le point d’eau potable le plus proche. La Ville a cartographié ses 300 fontaines afin de les rendre plus accessibles.

«L’eau des fontaines est d’excellente qualité, de surcroît écologique, locale et économique, et grandement appréciée en ces périodes chaudes» La Municipalité de Lausanne

Ce projet est le résultat d’une combinaison entre le souci de préserver l’environnement et la possibilité de se désaltérer aux quatre coins de la ville grâce aux fontaines. L’action a lieu en collaboration avec l’association Fais le plein, qui vise la diminution des bouteilles en PET par le biais d’une meilleure visibilité des points d’eau publics. Fais le plein propose ainsi d’aborder la consommation d’eau différemment.

Cette association, active sur les réseaux sociaux, offre la possibilité de remplir sa bouteille réutilisable chez les commerçants partenaires, que l’on reconnaît grâce à la goutte d’eau bleue, symbole de l’association. Mais également grâce au partage sur les réseaux sociaux des emplacements des fontaines d’eau potable avec les hashtags #Leausanne ou #faisleplein.

Découverte du patrimoine

La carte élaborée par la Ville de Lausanne souligne, quant à elle, les aspects de la découverte du patrimoine et de ses ressources en eau. Les pictogrammes de couleur qui représentent les points d’eau indiquent le statut de la fontaine, la qualité de son eau et parfois même sa date de construction. Un guide des fontaines de Lausanne proposant six promenades à travers l’histoire de chaque monument a été publié il y a quelques années et cette carte interactive en est un très bref dérivé.