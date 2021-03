Service gratuit – Une carte situe les lieux en transition écologique L’outil bientôt en ligne sur le site de l’association Demain La Côte permettra de visualiser les activités durables qui existent dans la région. Yves Merz

Aperçu de la carte des transitions encore en cours d’élaboration. A gauche, le menu présente les huit catégories et sous-catégories. A droite, la fiche d’un acteur de la transition correspondant au clic sur une des pictogrammes. demainlacote.ch

Les initiatives en cours pour développer des modes de vie plus respectueux de l’environnement se multiplient: points de vente de produits de la ferme, ateliers de réparation, jardins collectifs. coopératives d’habitation, cours de permaculture, coopératives solaires… Mais les habitants ignorent souvent où les trouver et méconnaissent l’étendue de leur offre. Fort de ce constat, l’association Demain La Côte s’apprête à publier sur son site une nouvelle carte interactive permettant aux internautes d’obtenir ces informations en quelques clics. Lancement prévu en mai.

«Notre rôle est de rapprocher le producteur du consommateur et de donner de la visibilité à toutes les entreprises et associations en transition écologique, souvent connues des initiés, mais pas du grand public.» Valérie Mausner Leger, cofondatrice du collectif Demain La Côte.

«Les acteurs engagés dans différents projets de développement durable manquent souvent de temps et de moyens pour faire la promotion de leurs activités. Notre rôle est de rapprocher le producteur du consommateur et aussi de donner de la visibilité à toutes les entreprises et associations en transition écologique, souvent connues des initiés, mais pas du grand public», constate Valérie Mausner Leger, cofondatrice du collectif Demain La Côte, né en avril 2017.

Classés par catégories

Une première carte situant une série d’initiatives en transition, créée pour répondre à la demande pendant la pandémie, existe déjà sur le site demainlacote.ch, mais elle ne rend pas bien compte de la diversité des acteurs et de leur domaine d’activité. La nouvelle version, développée en open source par Noé Tallon, facilitera la recherche de l’internaute en lui proposant un classement en huit catégories: écologie, alimentation et énergie, citoyenneté et solidarité, habitat et urbanisme, mobilité, culture et médias…, déclinables en sous-catégories.

Noé Tallon explique qu’il a pu s’inspirer des outils de transiscope.org, le portail web des alternatives en France, avec lequel des synergies de données sont envisagées. La carte, qui totalise pas loin de 70 références dans la région nyonnaise, et 150 en Suisse romande, aura aussi l’avantage d’être participative, chacun étant libre d’amener une information complémentaire (vérifiée par le gérant du site).