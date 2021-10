Scandales de harcèlement – Une cellule d’aide sera disponible dans le milieu culturel Une association a également été créée pour lutter contre le harcèlement, le mobbing et les discriminations dans ce domaine.

Cette offre intervient après que plusieurs scandales ont éclaté dans le secteur de la danse en Suisse romande (photo d’illustration). Florian Cella

Dès le 1er novembre, une cellule ressource contre le harcèlement, le mobbing et les discriminations dans le domaine culturel en Suisse romande sera joignable gratuitement et anonymement. Cette offre intervient après que plusieurs scandales ont éclaté dans le secteur de la danse en Suisse romande.

Le syndicat va plus loin. Afin de pérenniser cette action et de permettre aux associations de professionnels et d’employeurs et aux personnes intéressées de contribuer à son développement, une association a été créée: safe spaces culture.

Cette dernière a comme ambition de mettre sur pied des moyens d’action pour des lieux de travail et de formation libres de harcèlement, mobbing et discriminations dans le domaine culturel.

Une solution de branche

«Si nous avons créé une association, c’est aussi pour offrir un seul interlocuteur aux pouvoirs publics et autres organisations», a précisé la secrétaire générale du syndicat, Anne Papilloud, à Keystone-ATS.

À terme, l’association devrait proposer aussi aux associations d’employeurs intéressés un service de personne de confiance en entreprise. Elle permettrait ainsi à l’ensemble des professionnels de la culture d’avoir accès à un soutien externe en cas de harcèlement ou de mobbing.

«Un service de personne de confiance en entreprise est une obligation légale, mais peu de lieux culturels s’en sont dotés, à l’exception de grandes institutions comme le théâtre de Vidy par exemple», a poursuivi la secrétaire syndicale. C’est la raison pour laquelle «nous avons opté pour une solution de branche, aussi ouverte aux indépendants».

ATS

