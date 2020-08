Projet social – Une «cellule logement» pour éviter les situations difficiles Les services sociaux du Nord vaudois lancent une équipe dédiée aux logeurs et aux locataires en difficulté. Le but est d’éviter les conflits et les expulsions dans un parc locatif qui s’amaigrit. Erwan Le Bec

Chaque année, le centre social régional fait face à une centaine d’expulsions de ses bénéficiaires, sans compter les autres. Pour intervenir le plus tôt possible, deux travailleurs sociaux spécialisés sont désormais dédiés aux locations sensibles. (Photo d’illustration.) Chantal Dervey

Une équipe de deux assistants sociaux spécialisés, avec tout le support qui va avec, est désormais dédiée à l’auscultation en continu du parc locatif du Nord vaudois et de ses occupants, qu’ils soient des bénéficiaires de prestations sociales ou non. Cette «cellule logement», mise en place par l’Association régionale d’action sociale en janvier dernier déjà, est l’adaptation d’un projet qui n’existait jusqu’à présent que dans l’Ouest lausannois. Une façon de mettre le plus d’huile possible dans les rouages, entre logeurs et locataires, dans un parc locatif qui compte, selon les professionnels, de moins en moins de logements à loyers modérés.

Intervenir en amont

«Il y a un certain temps que la problématique nous préoccupe. On s’est rendu compte qu’il y a une demande et surtout un intérêt à intervenir le plus en amont possible et pas seulement dans l’urgence, quand c’est déjà trop tard», explique Christophe Milardi, directeur du Centre social régional du Jura Nord-Vaudois.

Bruit, histoires de poubelles, loyers en retard, petits détails qui partent en vrille… la liste des motifs d’intervention potentiels est variée. «Des retards de loyers, c’est 80% des cas, souligne Christophe Milardi. Mais le plus souvent on se rend compte qu’il y a une question de savoir-habiter derrière, et ce quelle que soit la culture.» Pour l’instant prévu sur deux ans, le projet pilote s’adresse aux bailleurs, qu’il s’agisse de géants de l’immobilier ou de particuliers, mais aussi, précise le centre social pas uniquement aux locataires liés aux prestations sociales ou à l’EVAM. «Des retards ou des problèmes de gestion peuvent arriver à tout le monde. Parfois simplement le fait d’établir un budget et de se remettre sur les rails rassure un propriétaire», ajoute le spécialiste, qui espère positionner le programme en interlocuteur unique.

Chaque année, le centre social traite un peu moins de 3500 dossiers, toutes situations confondues, et compte environ une centaine d’expulsions de logements sur les 73 communes composant son périmètre. Détails sur www.junova.ch/.