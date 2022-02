Culture musicale dans le Lavaux – Une centaine de concerts gratuits au Cully Jazz Le festival «off» du Cully Jazz promet une affiche riche et variée et des découvertes multisensorielles avec notamment des balades musicales.

Le Cully Jazz a dévoilé mardi son festival "off", riche d’une centaine de concerts gratuits (archives). KEYSTONE/JEAN-CHRISTOPHE BOTT

Une centaine de concerts gratuits seront proposés durant le prochain Cully Jazz, du 1er au 9 avril. Collaborations naissantes, projets émergents et créations spécialement conçues pour l’occasion sont programmés dans les caveaux du bourg ainsi que sur une scène extérieure.

Située au bord du lac, cette scène est le fruit d’une collaboration avec la RTS, indique mardi le Cully Jazz, en dévoilant la programmation «off» de sa 39e édition. La chanteuse et compositrice lausannoise Billie Bird dévoilera notamment «son univers musical folk et intimiste» sur cette scène. L’artiste Afra Kane, qui vit à Neuchâtel, sera aussi à l’honneur avec sa musique R’n’B et afro-jazz.

À la découverte du jazz

Sur cette scène comme partout ailleurs à Cully, le public aura accès à «une panoplie de propositions donnant à découvrir le jazz dans toute sa diversité et dans une ambiance bouillonnante de convivialité», promettent les organisateurs dans leur communiqué.

Quant à la programmation payante, elle avait déjà été dévoilée en janvier. Les légendes du jazz Dee Dee Bridgewater et Chucho Valdés seront notamment de la partie.

Parmi les activités autour du festival, une balade mêlant musique et paysages de Lavaux sera notamment proposée. Une exposition des œuvres du duo Minimetal et un concert pour enfants de Flèche Love sont aussi organisés en marge de la manifestation.

ATS

