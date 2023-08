Gens du voyage – Une centaine de Gitans ne veut pas quitter Yverdon La Ville a fixé un ultimatum à ce mercredi aux propriétaires des 33 caravanes arrivées illégalement. Ces derniers ont versé une importante caution. Fabien Lapierre

Les Gitans français, originaires de Lille et Mulhouse pour la plupart, n’ont pas l’intention de lever le camp dans l’immédiat. Ils souhaitent rester à Yverdon «deux ou trois semaines». 24 heures/CHRISTIAN BRUN

Les autorités d’Yverdon ont jusque-là joué la carte de la négociation. Mises devant le fait accompli et après un long dialogue, elles ont accordé au camp non autorisé de Gitans français de séjourner «exceptionnellement» jusqu’à ce mercredi aux Vuagères, à côté du terrain de rugby, rapporte «La Région». Sur place, trois familles et leurs 33 caravanes y stationnent donc depuis vendredi. L’endroit, isolé par une haie entre la Thièle et les champs, se trouve en périphérie à l’ouest de la ville.