On pourrait penser que c’est son âge – elle est centenaire cette année – qui fait de la Villa «Le Lac» à Corseaux, une résistante. Sauf que si cette «machine à habiter» imaginée par Le Corbusier a développé une allergie aux avis, si prompts à cataloguer l’architecte parmi les «nazis, antisémites, fascistes», c’est parce qu’elle prend le parti des faits. Des preuves.

Un doublé gagnant qui fait de cet anniversaire un prétexte à célébrer l’intérêt historique et architectural de la Villa, charpenté par vingt-cinq ans de recherches si payantes pour la connaissance de l’œuvre. Et si modestement payées, le musée tournant avec un budget annuel de 45’000 francs, tout compris.

Un quart de siècle à fouiller, sonder, enquêter… il est vrai que c’est un peu plus long que le temps de réflexion avant de poster un commentaire sur les réseaux sociaux! Mais le résultat n’en est pas moins piquant, par moments, ou même curieux et drôle. Lorsqu’en suivant une piste, on découvre que la mère de l’architecte demandait des conseils culinaires à sa voisine par-dessus la haie.

«Son oreille est sourde aux attaques récurrentes contre «le nazi», «l’antisémite», «le fasciste»… parce qu’il sait pouvoir leur opposer «des preuves, des dires.»

L’idée n’est pas de faire l’apologie de ceux qui ont mené les investigations, dont le conservateur Patrick Moser piaffant de joie, lorsque au moment où il faisait repeindre en bleu les parois du salon, il découvrait une gouache de Le Corbusier attestant de cette teinte outremer d’origine. Son enthousiasme est tel qu’on le soupçonnerait presque d’aduler l’architecte! L’oreille sourde aux attaques récurrentes parce qu’il sait pouvoir leur opposer «des preuves, des dires.»

Sans être en mesure d’ajouter au débat, ni d’absoudre quiconque, reconnaissons donc l’énergie mise dans une recherche au long cours. Elle défend la primauté des faits sur les exégèses et revendique l’importance de la preuve avant d’asséner tous azimuts. Dit autrement, et en s’appuyant sur l’exemple de ce petit musée qui soigne l’intégrité comme un engagement collectif, cette dynamique des faits rappelle que des commentaires balancés gratuitement, risquent d’être à contresens. Ou pire, funestes.

