À 400 jours des JO de Paris – Une cérémonie grandiose, mais qui suscite des inquiétudes Le budget et les chantiers des JO 2024 sont bien tenus, mais la sécurité et les transports, notamment autour de la cérémonie d’ouverture, font polémique. Alain Rebetez - Paris

Image de synthèse de la cérémonie d’ouverture de Paris 2024, sur la Seine, au cœur de la capitale. Getty Images

Dans quinze mois exactement, le vendredi 26 juillet 2024, une cérémonie grandiose marquera l’ouverture des Jeux olympiques de Paris. Sur six kilomètres le long des quais de la Seine, entre le Jardin des plantes et la tour Eiffel, 600’000 spectateurs pourront assister, la plupart gratuitement, au défilé des 10’500 athlètes. Un spectacle sans précédent, qui transformera en théâtre le cœur de la ville et pose des problèmes considérables de sécurité et de flux de personnes.