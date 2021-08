Espagne – Une chaîne humaine symbolise la mort de millions de poissons Dans le sud-est du pays, les nitrates agricoles ont tué des tonnes de poissons et ramené des quantités effroyables d’algues sur les rivages du lac qu’on appelle la mer mineure.

Des dizaines de milliers de personnes ont formé samedi en signe de deuil une chaîne humaine autour de la mer Mineure, une lagune salée dans le sud-est de l’Espagne où des tonnes de poissons sont morts des suites d’une pollution aux nitrates agricoles, ont indiqué les organisateurs et des responsables de la région. Les images des poissons morts, privés d’oxygène par cette pollution, ont fait la une des médias espagnols et traumatisé l’opinion publique.

De gigantesques files d’habitants se tenant par la main et auxquels se sont joints des touristes, beaucoup en tenue de plage, se sont formées le long de la plage d’Alcazares, qui s’étire sur six kilomètres sur les rivages de la lagune, d’une longueur de 73 km, selon des images de la manifestation. Les organisateurs ont estimé à 70’000 le nombre de participants.

«C’était une manifestation de deuil pour la mort des animaux ... nous avons voulu que les gens leur demandent d’une manière ou d’une autre pardon pour la barbarie que nous leur avons infligée», a déclaré à l’AFP Jesus Cutillas, l’un des organisateurs.

«Depuis des jours, nous avons assisté à la mort de millions et de millions de poissons et voir toutes ces morts inutiles blesse», a-t-il souligné. L’objectif de cette action était de «montrer notre détermination pour que cela ne se reproduise plus jamais», a-t-il expliqué.

De nombreux participants étaient en noir tandis que d’autres brandissaient des pancartes avec l’inscription: «SOS Mar Menor». Selon les scientifiques, la principale cause du manque d’oxygène est l’arrivée dans la lagune de centaines de tonnes de nitrates utilisés comme fertilisants par l’agriculture intensive, qui favorisent la croissance d’algues asphyxiant l’ecosystème aquatique, un phénomène appelé eutrophisation.

Lundi, au septième jour de l’hécatombe, les responsables de la région avaient indiqué que 4,5 à 5 tonnes de poissons avaient été récupérées, mais samedi la quantité de poissons et d’algues ramassée s’élevait à 15 tonnes.

«Les 15 tonnes de poissons morts et de biomasse (retirées du rivage) montrent que c’est vraiment une catastrophe environnementale et une urgence. On a besoin d’une aide immédiate pour l’écosystème», a déclaré dans un tweet la maire de la ville voisine de Carthagène Noelia Arroyo.

La ministre de la Transition écologique, la socialiste Teresa Ribera, qui s’était rendue sur place mercredi, avait accusé le gouvernement régional, aux mains du Parti populaire (droite), de fermer les yeux sur des pratiques agricoles illégales dans la plaine de Carthagène (Campo de Cartagena), une vaste zone d’agriculture intensive. Les organisations d’agriculteurs affirment qu’ils respectent scrupuleusement la législation environnementale.

