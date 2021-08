Recettes en vidéo – Une chaîne YouTube pour cuisiner les yeux fermés Evelyne Balmat est non-voyante. Avec son mari Jean-Noël, ils font des tutoriels de recettes audiodécrites. Cécile Collet

Neirivue, le 5 août 2021. Evelyne Balmat et son mari Jean-Noël filment leurs tutoriels de cuisine pour non-voyants dans leur cuisine. Chantal Dervey

Evelyne Balmat prévient tout de suite: elle n’est pas Bocuse, dont elle dévorait les émissions à la TV dans sa jeunesse. Mais elle précise: «Ce n’est pas parce qu’on ne voit pas qu’on ne peut pas se permettre d’être ambitieux et inventif en cuisine!» Avec son mari Jean-Noël, elle a lancé la chaîne YouTube Cuisine pratique pour les non-voyants début juin. Plus de 50 recettes, filmées dans leur cuisine de Neirivue (FR), sont déjà disponibles.

La première vidéo est une sorte de manifeste où Evelyne Balmat raconte avec sincérité ce qui a conduit le couple à se lancer. Une maman restauratrice à Genève, qui lâche son commerce à l’arrivée de sa fille, née avec une basse vision. Une famille où l’on continue toutefois à cuisiner beaucoup. Puis un premier cours de cuisine à 9 ans, suivi d’un perfectionnement mû par l’envie d’apprendre pour la pianiste et secrétaire trilingue. Ajoutez à cela un couple d’épicuriens, qui se sont rencontrés il y a trente-sept ans via une petite annonce dans «L’Illustré» et qui n’ont jamais eu de doute depuis sur leur complémentarité, vous obtiendrez une belle histoire.