Être femme et sans domicile fixe, c’est la double peine. La rue est un monde d’hommes – ils représentent 83% des sans-abri – et c’est un constat à double tranchant. Pour celles qui y survivent, cela veut dire s’effacer, car le sentiment d’être méprisée et discriminée pèse davantage sur elles. Cela veut dire renoncer à des prestations qui s’adressent à tout le monde, faute de trouver sa place. Cela veut dire se débrouiller autrement, non sans risque, en trouvant un logeur pas toujours bien intentionné.

Si revendiquer un lieu de non-mixité peut parfois susciter le débat, ici, il s’agit tout simplement d’avoir, enfin, une chambre à soi. C’est ce que vient de reconnaître la Ville de Renens avec la création d’une maison réservée aux femmes en situation précaire. La nouvelle structure, financée par le Canton, n’a pas été officiellement baptisée, mais elle pourrait bien s’appeler la maison des Lionnes. Les Lionnes? C’est le nom d’un petit collectif de femmes qui ont été un rouage central de ce projet. La rue, elles connaissent, les prestations d’aide aussi. Elles ont leur idée sur ce qui fonctionne, et ce qui ne fonctionne pas, dans l’action charitable des pouvoirs publics.

Les entendre, les impliquer et leur permettre d’aider d’autres femmes, ce qu’elles revendiquent avec force, c’est tout l’intérêt de la démarche qui s’est créée à Renens. Cela ne va pas sans cadre, avec l’accompagnement nécessaire de professionnelles du social. Mais reconnaître en ces femmes des lionnes qui ont les ressources pour se battre, c’est marquer la différence qui existe entre avoir une chambre à soi et recevoir une chambre pour quelques mois.

Chloé Din est journaliste à la rubrique Vaud & Régions depuis 2015. Elle couvre en particulier le district de l'Ouest lausannois ainsi que les thématiques religieuses et spirituelles. Plus d'infos

Vous avez trouvé une erreur?Merci de nous la signaler.