Cohabitation sur les chemins – Une charte pour pacifier les balades dans le Gros-de-Vaud L’Office du tourisme régional et Vaud Rando ont monté une opération visant à désamorcer les problèmes entre les différents usagers des chemins pédestres. Sylvain Muller

Bernard Matthey-Doret, président de la commission technique de Vaud Rando (à g.), et le directeur de l’Office du tourisme Échallens région, Vincent Mercier, en train d’installer les nouveaux petits panneaux munis d’un QR code. 24 HEURES – SYLVAIN MULLER

Les amatrices et amateurs de balades à pied, à vélo ou à cheval dans le Gros-de-Vaud relèveront peut-être ces prochains jours l’apparition de petits panneaux métalliques supplémentaires sur les piquets arborant les célèbres panneaux directionnels jaunes.

Arborant les logos de l’association Vaud Rando et de l’Office du tourisme Échallens région, ils comportent trois éléments: un marcheur sur un fond jaune, un cycliste sur un fond rouge et un QR code. Scanné, ce dernier renvoie à une charte intitulée «Sentier pour tous».

«Nous avons eu envie d’anticiper les problèmes en rappelant à chacune et à chacun ses droits et devoirs sur les sentiers pédestres.» Vincent Mercier, directeur de l’Office du tourisme Échallens région

«L’idée est née au sein de la Commission tourisme et culture de la Région Gros-de-Vaud, explique le directeur de l’Office du tourisme, Vincent Mercier. En observant à distance les problèmes de cohabitation entre les différents utilisateurs que rencontrent certaines régions, comme celle du Chalet-à-Gobet, nous avons eu envie d’anticiper les problèmes en rappelant à chacune et à chacun ses droits et devoirs sur les sentiers pédestres.»

Contactée, l’association Vaud Rando, qui gère ce réseau, s’est tout de suite montrée enthousiaste. «Cette initiative est une première dans le canton et nous ne pouvions que la soutenir, puisque nous prônons aussi le dialogue et la collaboration», explique Bernard Matthey-Doret, le président de la commission technique de cette association regroupant une centaine de baliseurs bénévoles.

Trente panneaux installés

Vaud Rando a donc financé la réalisation d’une trentaine de panneaux, qui ont été et seront encore installés dans des points stratégiques du district du centre du canton: départs de balades et autres lieux de croisement. Le temps dira si les utilisateurs de tout genre prendront le temps de scanner le QR code et de consulter la charte.

«Pour les personnes qui le souhaitent, il est possible également de passer à nos bureaux sur la place de l’Hôtel-de-Ville à Échallens pour signer la charte», précise Vincent Mercier. Celles et ceux qui le feront recevront un petit cadeau souvenir.

