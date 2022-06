Lutte contre le cancer – Une chercheuse genevoise lauréate du Prix de l’inventeur européen Madiha Derouazi est récompensée pour ses vaccins thérapeutiques contre le cancer. L’immunologiste française Elodie Belnoue est co-lauréate du prix.

Madiha Derouazi (à droite) et Elodie Belnoue remportent le Prix de l’inventeur européen. Damien Blanchard/OEB/European Patent Office

La chercheuse genevoise Madiha Derouazi est co-lauréate du Prix de l’inventeur européen. Avec l’immunologiste française Elodie Belnoue, elle est récompensée pour ses vaccins thérapeutiques contre le cancer.

L’Office européen des brevets (OEB) a récompensé mardi les deux chercheuses lors d’une cérémonie à Munich en leur décernant le Prix de l’inventeur européen 2022 dans la catégorie «PME».

«Cette invention remarquable a le potentiel de sauver de nombreuses vies.» António Campinos, président de l’Office européen des brevets

D’autres chercheurs ont essayé de mettre au point des vaccins thérapeutiques contre le cancer, mais soit ils n’ont pas réussi à provoquer une réponse immunitaire assez forte, soit les vaccins n’ont fait effet que sur quelques patients.

«Cette invention remarquable a le potentiel de sauver de nombreuses vies», note le président de l’OEB, António Campinos, cité dans un communiqué. «Cela semblait à première vue impossible, mais Madiha Derouazi et Elodie Belnoue ont avancé avec ingéniosité et persévérance pour créer une nouvelle voie pour le traitement du cancer», dit-il.

Ce prix est l’un des plus prestigieux d’Europe en matière d’innovation. Il est décerné chaque année à des inventeurs d’Europe et d’ailleurs dans plusieurs catégories (Industrie, Recherche, PME, Pays non-membres de l’OEB et OEuvre d’une vie).

Premiers essais sur l’humain

L’invention de Madiha Derouazi et Elodie Belnoue permet de rassembler trois composantes essentielles d’un vaccin dans une seule molécule, ce qui signifie que leur plateforme peut être utilisée pour produire des vaccins contre différents types de cancer. Actuellement, leur plateforme KISIMA est utilisée pour produire leur premier vaccin, destiné à traiter le cancer colorectal métastasique.

Le vaccin pour ce type de cancer en est à ses premiers essais sur l’être humain; il est testé sur des patients, seul ou combiné à des produits destinés à activer le système immunitaire.

Ces essais sont un accomplissement important pour Madiha Derouazi, qui a commencé à s’intéresser à la fabrication de vaccins thérapeutiques contre le cancer pendant son post-doctorat. En 2012, elle dépose une demande de brevet pour sa plateforme alors qu’elle est en poste à l’Université de Genève et crée une société dérivée, AMAL Therapeutics, pour donner vie à la plateforme d’assemblage et commercialiser le fruit de ses travaux.

Biologie à l’UNIGE

Elodie Belnoue a été sa première employée. En juillet 2019, AMAL Therapeutics est rachetée par le groupe pharmaceutique Boehringer Ingelheim pour 433 millions de francs. C’est la plus grosse acquisition d’une entreprise de biotechnologie réalisée en Europe cette année-là.

Madiha Derouazi a étudié la biologie à l’Université de Genève, avant d’obtenir un Master en biotechnologie à la Technische Universität de Berlin en 2000. En 2005, elle a obtenu son doctorat en biotechnologie à l’École polytechnique fédérale de Lausanne, suivi d’un post-doctorat au CNRS en France.

ATS

Vous avez trouvé une erreur?Merci de nous la signaler.