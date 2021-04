Portrait de Solange Ghernaouti – Une chevalière en croisade contre la vulnérabilité du cyberespace Décorée de la Légion d’honneur pour ses travaux, cette professeure de l’UNIL est une référence internationale en matière de cybersécurité. Alain Detraz

Solange Ghernaouti fut la première femme à obtenir le statut de professeure à la Haute Ecole de Commerce de l’UNIL, en 1987. PATRICK MARTIN/24HEURES

La sonnette bourdonne et voilà qu’une voisine vient et repart avec un plat cuisiné maison. Un peu plus tard, c’est un autre voisin qui vient faire goûter sa dernière recette. Dans cet immeuble de Saint-Sulpice, le quotidien s’adoucit de ces petites attentions. Une légèreté qui contraste avec le sérieux que constitue le domaine d’expertise de Solange Ghernaouti.

Cette professeure de l’UNIL - qui fut la première femme à obtenir ce statut à la faculté des HEC, en 1987 - est une spécialiste internationale de sécurité informatique. Et dans ce domaine, il n’y a pas que les médias qui consultent cette référence, les instances gouvernementales et onusiennes font appel à ses compétences.