Nouvelles attaques en plaine – Une chèvre et un mouton tombent sous les crocs du loup à Forel Les faits se sont produits deux nuits successives, fin juillet. Les résultats des analyses ADN tombés la semaine dernière sont formels quant à leur auteur. Frédéric Ravussin

Les deux attaques ont pu être scientifiquement attribuées au loup. L’identification précise de l’individu est en cours. Getty Images/iStockphoto

Quatre mois et demi après Payerne et Trey dans la Broye, Forel (Lavaux). Les nuits du 29 au 30 et du 30 au 31 juillet, un loup s’en est pris à des petits troupeaux qui paissaient non loin des habitations, tuant une chèvre, puis un mouton. Devenues courantes en altitude, les attaques en plaine restent pour l’heure exceptionnelles, même si les observations du grand prédateur sur le plateau vaudois semblent désormais se répéter.