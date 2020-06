Solidarité – Une cinquantaine de migrants secourus par l'Ocean Viking Un navire de SOS Méditerranée est venu en aide jeudi à une embarcation en bois où se trouvait 51 personnes, au large de l'île italienne de Lampedusa.

Une cinquantaine de migrants «à la dérive» sur une embarcation en bois ont été secourus jeudi au large de l'île italienne de Lampedusa par l'Ocean Viking, a constaté un journaliste de l'AFP à bord du navire humanitaire de SOS Méditerranée.

Au total, l'ONG a décompté «51 personnes dont une femme et cinq mineurs». En grande majorité ce sont des Pakistanais, qui ont été ramenés à bord du bateau-ambulance de l'ONG, à l'issue d'une opération qui s'est déroulée à une trentaine de kilomètres de Lampedusa, «à la croisée des zones de recherche et de sauvetage maltaise et italienne», a souligné SOS Méditerranée. «Nous avons donc demandé un lieu de débarquement sûr aux autorités de ces deux pays.»

( afp/nxp )