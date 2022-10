Si vous vous promenez au bord du lac à Vidy, vous pouvez voir de nouveau miroiter les façades argentées qu’avait imaginées l’artiste et architecte Max Bill pour recouvrir la salle de théâtre de l’Exposition nationale de 1964 à Lausanne.

En janvier 2023, cette salle historique va réouvrir après deux ans et demi d’un chantier de rénovation. Le Théâtre de Vidy formera alors une belle cité du théâtre, avec désormais quatre salles de spectacle et une de répétition, construites par quatre architectes différents à des époques distinctes.

Le théâtre du pavillon «Éduquer et créer» n’avait pas été démonté à l’issue de l’Expo 64. Il reste comme un des derniers vestiges de cette exposition qui incarna les rêves d’une nouvelle société de consommation. Pour accueillir cet événement, Lausanne n’hésita pas à transformer son paysage en gagnant plusieurs centaines de mètres de terrain sur le lac.

Plusieurs artistes qui ont participé à l’Expo 64 ont osé exercer leur regard critique sur cette époque, comme le metteur en scène Charles Apothéloz, alors directeur du Centre dramatique de Lausanne et responsable du théâtre de l’Expo. Il y crée en français la pièce de Dürrenmatt «Hercule ou les écuries d’Augias», une comédie très critique du système politique suisse. Peu après l’Expo, Apothéloz déménage progressivement à Vidy les activités du Centre dramatique.

Son successeur, Franck Jotterand, attentif aux nouvelles aspirations de la jeunesse, transforme en 1976 un autre lieu du bâtiment de Max Bill en une petite salle polyvalente, qu’il baptise La Passerelle, lieu de «passage» destiné aux jeunes artistes et aux dramaturgies contemporaines.

Au milieu des arbres

Le metteur en scène allemand Matthias Langhoff, nommé directeur de Vidy en 1989, puis son successeur René Gonzalez, donnent une dimension internationale à son activité de création et de production. Ils expriment vite le besoin d’une salle de répétition: elle sera réalisée par l’architecte lausannois Rodolphe Luscher en 1996. Cette salle sur pilotis et aux murs de verre donne l’impression aux artistes de travailler au milieu des arbres. N’ayant pas la largeur suffisante pour répéter les spectacles destinés au grand plateau, elle fut vite transformée en «boîte noire» adaptée pour des créations plus petites.

En 2014, il devient urgent de sécuriser le théâtre et de l’adapter aux normes techniques actuelles. C’est l’occasion de pérenniser non seulement une œuvre du patrimoine bâti du XXe siècle, mais aussi ce qu’elle est devenue: un théâtre de création de rayonnement international. Ces travaux doivent aussi répondre au défi essentiel de durabilité pour affronter les conséquences désastreuses du rêve de croissance illimitée des années 60.

Pour pouvoir présenter des spectacles à Vidy pendant les futurs travaux, une salle en bois fut créée en 2017 par l’architecte Yves Weinand, du laboratoire Ibois de l’EPFL: Le Pavillon, un bâtiment moderne et écologique inspiré de l’origami et rappelant le principe de construction modulaire du pavillon de Max Bill.

La rénovation et la modernisation du bâtiment historique, menées actuellement par l’atelier Pont12 architectes, dote aussi le théâtre d’un nouveau lieu de répétition de la taille du plateau de la grande salle, outil indispensable à la création. Paré des mêmes couvertures métalliques que le théâtre de 1964, il dialoguera avec les reflets argentés du lac.

Ainsi, à l’instar des multiples pavillons de l’Expo 64, ces différentes salles de théâtre se déploient aujourd’hui dans le cadre verdoyant des abords de la plage. Elles racontent une histoire de bientôt soixante ans et dessinent un futur plein de promesses pour les artistes et le public qui s’y rencontreront.

Vincent Baudriller Afficher plus Directeur du Théâtre de Vidy PATRICK MARTIN

