In vino veritas – Une classe de Changins crée sa cuvée de 3000 bouteilles Les étudiants en viticulture et œnologie se sont frottés aux réalités d’un entrepreneur. Ils doivent même financer l’opération en vendant leurs vins. Yves Merz

Laure Gasser et Damien Simone, étudiants en viticulture et œnologie à la Haute École de Changins, font la promotion des vins produits par leur classe dans le cadre de leur travail de bachelor. PATRICK MARTIN

«Depuis sa création en 1948, Changins a toujours mis l’accent sur l’absolue nécessité d’offrir un enseignement d’excellence, intégrant aussi bien les aspects théoriques que pratiques.» Ce précepte énoncé dans la présentation de la Haute École de viticulture et œnologie de Nyon sur son site web se vérifie pleinement dans le travail de bachelor qu’une classe d’étudiants de 3e année conduit actuellement.

Le projet, étalé sur toute la durée de leurs études, consiste à monter une microentreprise dans le but d’acheter du raisin, de vinifier la récolte, de la mettre en bouteilles, et de vendre la cuvée 2019. S’adresser aux médias pour faire la promotion de leur opération et de la gamme de sept vins désormais proposée à la vente fait d’ailleurs partie de leur travail. C’est donc Laure Gasser, chargée de communication de l’entreprise baptisée Les Vins du Coin, et Damien Simone, chef de projet, qui présentent leur démarche à «24 heures».

«Le projet peut être qualifié d’avant-gardiste, avec cette touche d’humour à la fois décalé et pertinent.» Julie Fuchs, professeure de technique de vinification et responsable de la cave de Changins

«Nous avions prévu d’organiser un vernissage en présence des sponsors, des partenaires et des médias lors de la sortie de notre gamme de vins, mais nous avons dû annuler en raison de la pandémie», regrette Laure Gasser, qui a dû redoubler ses efforts de promotion sur les réseaux sociaux. Mais il en faut plus pour doucher leur enthousiasme.

«Notre volée a été ambitieuse en visant une cuvée de 3000 bouteilles de sept vins différents provenant de raisins récoltés dans les cantons de Genève, Vaud, Valais, Neuchâtel et Tessin. Nous devons relever le défi», déclare Damien Simone. La classe de 23 élèves a jusqu’en juin 2021 pour vendre toutes ses bouteilles et rembourser le prêt de l’école qui a financé cette entreprise. «Avec un petit bénéfice à la clé», espère le chef de projet.

Humour et proximité

Retracer le travail accompli permet de mieux comprendre comment la classe est parvenue à mener cette complexe opération vers le succès. Laure Gasser ne cache pas que tout a commencé par de longues et laborieuses discussions pour que tous s’entendent sur le concept de base, fondé sur l’humour, la proximité et la convivialité. La bonne idée de créer Les Vins du Coin a permis de définir les profils des vins recherchés et de créer une gamme unique en son genre, «qui va vous en boucher un coin».

«En juin 2019, le projet définitif était sur papier, avec le choix des cépages pour nos sept vins, un blanc, un rosé, un mousseux, un vin doux, un blanc de noir et deux rouges, raconte Laure Gasser. Ensuite, nous avons cherché où nous procurer les raisins dans différents cantons viticoles et nous avons fait les vendanges, que nous avons ramenées à Changins, puis nous avons procédé au pressurage, au débourbage et au suivi de la vinification.» Parallèlement, les entrepreneurs en herbe ont construit un site web avec des textes humoristiques jouant avec le mot «coin», et bien sûr, ont ouvert un compte bancaire.

Une complication nommée Covid

Au printemps 2020, il fut alors temps de monter un plan marketing et de préparer une ligne graphique pour créer un logo et des étiquettes pour chaque vin. «Nous avons eu la chance d’avoir un collègue talentueux qui a dessiné les visages de tous les élèves, que nous avons utilisés sur nos différents supports, précise Damien Simone. Par contre, il y a eu le confinement au moment où nous allions lancer nos actions de promotion. Nous avons tout de même démarché les tenanciers de bars et restaurants de Nyon avec un certain succès.» Probablement grâce à leur irrésistible slogan, «Les vins du coin, un coin c’est tout».

Professeure de techniques de vinification et responsable de la cave de Changins, Julie Fuchs ne tarit pas d’éloges sur cette volée: «Ces projets ont lieu chaque année avec plus ou moins de réussite. Là, il y a une très belle énergie. Et le projet peut être qualifié d’avant-gardiste, avec cette touche d’humour à la fois décalé et pertinent. Ils ont été très ambitieux et le Covid ne leur a pas facilité la tâche, mais ils auront beaucoup appris dans la gestion de crise.»