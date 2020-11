Covid et école

Alors que les absences pour quarantaine ou isolement se multiplient dans les écoles, des enseignants ont fait part dans nos colonnes de critiques à l’égard du système en place et d’inquiétudes en regard du risque encouru. Des parents aussi s’interrogent, notamment sur la mise à disposition de la matière pour les élèves absents, pointant des inégalités de traitement. Le point avec Paola Marchesini, secrétaire générale du Département de l’instruction publique (DIP).

Les autorités disent qu’il y a peu de clusters dans les écoles. Mais des classes ont été fermées! Quels sont les chiffres?

Ils sont difficiles à monitorer. C’est au secondaire II, avec une population plus âgée, que les absences et les cas de contamination sont les plus nombreux. Nous avons eu, cette dernière semaine, une augmentation de plusieurs centaines d’absences d’élèves. Je n’ai pas de chiffre pertinent à citer car les retours en classe ne sont pas comptabilisés. Mais, signe que le nombre est important, nous avons dû augmenter les sessions de rattrapage d’épreuves. Le taux d’absence global des maîtres est estimé à 5%. Dix enseignants absents dans un établissement, cela peut paraître peu, mais c’est suffisant pour mettre en difficulté une école.