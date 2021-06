Contrôlée à la frontière à Genève – Confondue avec une personne recherchée, elle est menottée Un couac administratif a conduit à l’arrestation d’une coiffeuse vaudoise à la douane de Bardonnex. Fedele Mendicino

La douane de Bardonnex. LUCIEN FORTUNATI

Rosa* est coiffeuse, son mari est nettoyeur. Ils vivent avec leurs enfants dans le canton de Vaud. Ce couple qui ne roule pas sur l’or comptait se rendre à Barcelone samedi dernier chez une amie dentiste. L’occasion de lui rendre visite et de bénéficier de soins dentaires à des tarifs moins prohibitifs qu’en Suisse. Pourtant, Rosa a payé ce bon plan au prix fort: jamais elle n’aurait imaginé que ce matin du 5 juin, elle n’allait même pas pouvoir quitter la Suisse. Pire, elle a été interpellée à Genève, menottée et interrogée. Et sa voiture a été mise à la fourrière, ce qui lui a valu une facture de 1328 francs adressée par l’Office cantonal des véhicules et de la navigation (OCAN). Tout cela à cause d’un malheureux malentendu.