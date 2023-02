Politiques familiales en Suisse – Une commission recommande un congé parental de 38 semaines Le nouveau modèle présenté ce mardi se tourne vers la souplesse: les parents peuvent prendre chacun la moitié du congé, soit 19 semaines ou opter pour une répartition flexible.

Dans le document de position «Congé parental: qu’attend la Suisse?» la commission formule en outre des propositions pour améliorer les congés actuels de maternité et de paternité. KEYSTONE/Alessandro della Valle

Le congé parental devrait passer en Suisse à 38 semaines. C’est l’avis de la Commission fédérale pour les questions familiales qui veut faire avancer le débat sur cette question. Sa proposition n’est pas nouvelle, mais elle inclut désormais un congé flexible.

Actuellement, les mères ont droit à 14 semaines et les pères à deux semaines de congé. La commission en demande 22 de plus. Selon ce nouveau modèle présenté mardi, les parents peuvent prendre chacun la moitié du congé, soit 19 semaines ou opter pour une répartition flexible, surtout pour la mère.

Le congé parental a largement fait ses preuves à l’étranger, rappelle la commission. Il facilite la conciliation entre vie familiale et vie professionnelle ainsi qu’une répartition plus égalitaire des activités de prise en charge de l’enfant et des activités professionnelles.

Les 38 semaines de congé parental sont nouvellement réparties: il faut compter huit semaines d’interdiction de travailler pour la mère, 15 semaines à disposition pour la mère et 15 semaines réservées au père. Les mères pourront en transférer jusqu’à sept au second parent.

Le second parent n’est par contre pas autorisé à transférer ses 15 semaines à la mère, même partiellement. S’il ne les utilise pas, elles deviennent caduques. La mère peut bénéficier ainsi de 16 à 23 semaines au maximum.

ATS

