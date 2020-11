Berne – Une commission s’attaque aux abus dans le sport suisse La commission de l’éducation du Conseil des Etats adresse une motion au Conseil Fédéral pour la création d’un service de signalement national pour les athlètes victimes d’abus.

Il peut s’agir de violence physique, psychique ou sexuelle, de mobbing ou d’abus de pouvoir. (image d’illustration) Keystone 1 / 1

Un centre d’aide devrait être mis en place en Suisse pour signaler les abus dans le domaine du sport. La commission de l’éducation du Conseil des Etats veut des mesures après les mauvais traitements dénoncés par d’anciennes gymnastes de haut niveau.

Par 10 voix contre 3, la commission a déposé une motion afin de renforcer les droits des athlètes suite aux révélations sur les méthodes d’entraînement de la Fédération suisse de gymnastique (FSG). La commission s’est dite choquée et constate une certaine défaillance du système, ont indiqué lundi les services du Parlement. Pour la majorité de la commission, les mesures en place ne sont pas suffisantes.

La motion demande au Conseil fédéral de mettre en place un centre d’aide ou un service de signalement national indépendant auprès duquel les athlètes pourront signaler les abus survenus dans le domaine du sport. Il peut s’agir de violence physique, psychique ou sexuelle, de mobbing ou d’abus de pouvoir. La protection de la personnalité sera garantie.

La commission a entendu des représentants de l’école des sports de Macolin et de la Fédération suisse de gymnastique (FSG) avant de prendre sa décision. Il y a une semaine, huit anciennes gymnastes de haut niveau ont dénoncé les méthodes d’entraînement et les mauvais traitements à Macolin dans un reportage paru dans le «Magazin» du Tages Anzeiger. Elles parlent notamment d’une culture de la peur qui prévaut dans le centre sportif et d’abus psychologiques.

ATS/NXP