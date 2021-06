Objectifs environnementaux à respecter – Une commission veut pallier le rejet de la loi CO₂ Les parlementaires se saisissent de la question de la suite à donner aux objectifs climatiques de la Suisse après l’échec de la loi CO₂ dans les urnes.

L’objectif de réduction des émissions de gaz à effet de serre de la Suisse doit être poursuivi jusqu’à fin 2024. Après le rejet de la nouvelle loi sur le CO₂ lors des votations du 13 juin, la commission de l’environnement du Conseil national veut que la loi actuellement en vigueur continue à s’appliquer.

Par 18 voix contre 7, elle propose d’élaborer une initiative parlementaire pour prolonger les mesures qui arrivent à échéance, ont indiqué mardi les services du Parlement. Plusieurs dispositions inscrites dans la loi en vigueur vont tomber l’année prochaine.

L’objectif de réduction national des émissions de gaz à effet de serre expirera à fin décembre. Les entreprises de certains secteurs ne pourront plus être exemptées de la taxe sur le CO₂ si elles réduisent leurs émissions. Cette suppression désavantagera fortement l’industrie helvétique, alors que les engagements de réduction individuels ont fait leurs preuves, estime la commission.

Autre mesure qui ne s’appliquera plus dès 2022: les importateurs d’essence et de diesel n’auront plus d’obligation de compenser une partie des émissions générées par le trafic en investissant dans des projets de protection du climat. Or le financement de nombreux projets respectueux du climat en dépend.

Calendrier à respecter

Le temps presse. Un projet de modification législative doit donc être adopté au plus tard d’ici à la session d’hiver. La balle est désormais dans le camp de la commission compétente du Conseil des États. Si elle y donne suite, un projet sera élaboré.

Cette solution transitoire devrait expirer à la fin de l’année 2024. D’ici là, la commission espère qu’une nouvelle loi définissant la politique climatique helvétique aura été élaborée. Selon l’Accord de Paris qu’elle a ratifié, la Suisse doit diminuer, d’ici 2030, ses émissions de CO₂ de 50% par rapport à 1990.

Une minorité met en doute l’opportunité de l’initiative. Si elle souhaite des mesures de compensation pour les importateurs, elle ne voit pas l’intérêt de prolonger l’objectif de réduction et préférerait plutôt à examiner en détail les instruments permettant de revoir la loi sur le CO₂.

