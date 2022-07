Politique et solidarité – Une Commune vaudoise sur dix attaque la facture sociale La contestation contre la participation à la cohésion prend de l’ampleur. Un acte de pression en attendant les négociations avec le Canton pour réformer le système. Raphaël Ebinger

Pour la troisième année consécutive, des communes recourent au Tribunal cantonal contre la «Participation à la cohésion sociale». La grogne prend de l’ampleur. ARC/Jean-Bernard Sieber

Elle a beau avoir changé de nom en prenant le titre de «Participation à la cohésion sociale», la facture sociale suscite de plus en plus de contestations. Le décompte 2019 avait fait l’objet d’un recours de treize communes. Celle de 2021 sera attaquée par trois fois plus de communes, soit 37, représentant plus de 12% des localités vaudoises. Elles sont principalement situées dans l’arc lémanique, en particulier à La Côte.