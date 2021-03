Dégâts du Covid – Une consultation psy gratuite pour les musiciens Le professeur Charles Bonsack offre «une première écoute» aux artistes en difficulté. Romaric Haddou

Image d’illustration. Keystone

L’idée vient de Jean-Claude Rochat, patron du club lausannois de jazz Chorus. Face aux difficultés rencontrées par le monde de la culture et aux conséquences psychologiques de la crise sanitaire observées chez certains musiciens, il estime qu’il faut agir. Il s’est tourné alors vers Charles Bonsack, membre du comité de Chorus et médecin-chef du Service de psychiatrie communautaire du CHUV. Ce dernier lui a proposé de mettre sur pied un projet d’aide psychologique gratuite et dédiée aux musiciens.

Depuis mi-février, le spécialiste est à disposition des artistes qui souffrent. «L’objectif, c’est d’offrir un moment d’écoute et une première réponse. Nous discutons et, s’il y a lieu d’envisager une aide extérieure et un traitement, je peux les orienter vers une consœur ou un confrère. L’idée n’est pas de démarrer un suivi avec moi», explique Charles Bonsack, avec qui la prise de contact doit se faire par mail (charles.bonsack@chuv.ch) avant un éventuel rendez-vous à Lausanne.