La conseillère fédérale Karin Keller-Sutter et le président de la Conférence des directeurs cantonaux de justice et police Fredy Fässler ont apposé leur griffe lundi à Berne aux côtés de celle de Sarah Ineichen, présidente de l’organisation. KEYSTONE/Peter Klaunzer

Cantons et Confédération ont signé lundi une convention avec l’organisation Back to the Roots, active dans le soutien aux personnes adoptées au Sri Lanka dans les années 70 à 90. L’objectif principal est d’aider ces personnes remises à des familles suisses à retrouver leurs origines.

À ce sujet: Abo La Suisse a fermé les yeux sur les fermes à bébés du Sri Lanka La conseillère fédérale Karin Keller-Sutter et le président de la Conférence des directeurs cantonaux de justice et police Fredy Fässler ont apposé leur griffe lundi à Berne aux côtés de celle de Sarah Ineichen, présidente de l’organisation. La convention ouvre notamment la voie à un financement annuel de 250’000 francs pris en charge par la Confédération et les cantons.

Cette somme, calculée sur des frais effectifs, doit bénéficier directement aux quelques centaines de personnes concernées. Celles-ci peuvent recourir de leur propre chef à Back to the Roots, qui les soutient dans toute la procédure de recherche et assure les relations avec les autorités, écrivent les trois signataires dans un communiqué commun.

881 adoptions

Il s’agit d’un projet-pilote, dans le cadre d’un partenariat avec le Sri Lanka, qui a débuté rétroactivement au 1er janvier de cette année et se terminera à fin 2024. À la suite d’un postulat, le Conseil fédéral avait commandé un rapport qui concluait, fin 2020, que, malgré l’existence précoce d’indices manifestes sur les pratiques illégales des intermédiaires en vue d’adoption au Sri Lanka, Confédération et cantons ont traîné à prendre des mesures pour mettre un terme à ces dysfonctionnements.

Commandée pour l’élaboration de ce rapport, une étude historique à la Haute école zurichoise spécialisée en sciences appliquées (ZHAW) avait recensé 881 adoptions accordées entre 1973 et 1997. Les Srilankais adoptés étaient le plus souvent des bébés de quelques semaines ou de jeunes enfants. Ils provenaient de «fermes à bébés», où l’on faisait aussi appel à des hommes blancs pour produire des enfants à la peau la plus claire possible.

5000 à 15’000 francs l’enfant

Les parents suisses payaient entre 5000 et 15’000 francs pour un enfant. Les mères srilankaises ne recevaient quant à elles que quelques dollars ou même seulement une bouteille thermos. Les intermédiaires au Sri Lanka, parmi lesquels des avocates, étaient eux grassement payés.

Après avoir pris acte des conclusions du rapport, le gouvernement a chargé la ZHAW de mener un travail de recherche complémentaire sur les adoptions en provenance de dix autres pays. Cet état des lieux doit permettre de déceler d’éventuels indices d’irrégularités systématiques. Les résultats seront vraisemblablement publiés avant la fin de l’année, précisent les signataires du communiqué.

Sur mandat du DFJP, un groupe d’experts passe en outre le système actuel à la loupe pour évaluer si l’organisation, les compétences et les procédures dans le domaine de l’adoption présentent encore des lacunes. Si l’analyse devait révéler des failles, le Conseil fédéral proposerait des modifications de loi au Parlement.

11’000 enfants sri lankais en Europe

Un comité de l’ONU demandait par ailleurs il y a un an à la Suisse des investigations approfondies sur les adoptions illégales au Sri Lanka des années 70 aux années 90. Berne devait vérifier si des disparitions forcées ont été organisées et garantir des réparations aux victimes. Les experts indépendants du Comité contre les disparitions forcées, qui ne s’expriment pas au nom de l’ONU, saluaient les regrets du Conseil fédéral en décembre 2020.

L’enquête du comité de l’ONU indiquait que près de 11’000 enfants srilankais ont été fournis à des parents dans différents pays européens dans le cadre d’un commerce international organisé, souvent illégal.

