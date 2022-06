Affaires transfrontalières – Une coopération franco-suisse dotée de plus de 120 millions Le programme Interreg lance une nouvelle génération de projets. Énergie, mobilité et tourisme durables ou encore «réduction des obstacles à la frontière» sont à l’honneur. Renaud Bournoud

Le conseiller d’État vaudois Pascal Broulis à Arc-et-Senans pour le lancement officiel de la sixième génération du programme Interreg France- Suisse 2021-2027. Crédits Région BFC

À une époque où les relations entre la Suisse et l’Union européenne sont au plus bas, le programme Interreg France-Suisse relève presque du cas particulier. Le lancement officiel de la sixième génération de ce programme de soutien aux projets de coopérations transfrontalières a eu lieu jeudi à la saline royale d’Arc-et-Senans. La Suisse et les Cantons romands y participent «pleinement» aux côtés des partenaires français.

Pour cette nouvelle tranche, qui couvre 2021-2027, le programme Interreg bénéficie d’un soutien de l’Union européenne de plus de 70 millions de francs. De son côté, la Suisse s’est engagée à poser 50 millions sur la table. Une somme financée conjointement par la Confédération et les cantons romands. Vaud met 300’000 francs par année pour alimenter un fonds de soutien à ce programme.

Interreg n’est pas affecté par la fraîcheur des relations entre la Suisse et l’UE pour la simple raison que la coopération se fait au niveau de l’élaboration des projets. Ensuite, chacun finance sa partie, sur son territoire. Il n’y a pas de pot commun.

La période 2014-2020 a vu l’avènement de 123 projets dans cet espace transfrontalier. Il y a eu, par exemple, des collaborations entre l’EPFL et l’Université de Franche-Comté sur les nanotechnologies, le développement d’une plateforme sur l’immunothérapie des cancers entre le CHUV et le Centre hospitalier universitaire de Besançon, ou encore une mise en commun des données des différents acteurs touristiques du bassin lémanique.

La transition écologique comme objectif

Président de la Coordination régional Interreg suisse, le conseiller d’État Pascal Broulis a fait le déplacement dans le Doubs, jeudi. Selon le communiqué de presse, il s’est «félicité du travail fourni par tous les partenaires». Mais surtout, «les partenaires» ont défini les objectifs stratégiques pour cette sixième génération de projets transfrontaliers. L’accent sera mis sur la «transition écologique».

Plus précisément, la priorité sera mise sur le soutien à des projets qui touchent à la problématique énergétique, à la mobilité durable, au tourisme durable, aux nouvelles technologies et à la «réduction des obstacles à la frontière franco-suisse».

L’appel à candidature pour la période 2021-2027 est désormais ouvert.

