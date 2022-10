Manifestation à Yverdon – Une course pour battre le cancer Frappée de plein fouet par la maladie, Assya Gendre a mis sur pied une course pour faire parler du cancer et récolter des fonds pour aider ceux qui en souffrent. Frédéric Ravussin

En 2021, la première édition de la Cassya Run organisée par Assya Gendre (au centre) avait remporté un franc succès. DR

Elle courait beaucoup, Assya Gendre. Pour son plaisir, pour son bien-être. Jusqu’à ce que la maladie la stoppe brutalement. À l’automne 2020, c’est dans un marathon contre le cancer du sein qu’elle a dû s’engager. Pour survivre.

Aujourd’hui en rémission, la quadragénaire yverdonnoise ne peut oublier les moments sombres qu’elle a endurés, notamment après les traitements, quand le fort soutien de l’entourage s’estompe. Alors, pour que la maladie ne reste pas un tabou, mais aussi pour apporter une aide financière à ceux qui en souffrent, elle a mis sur pied la Cassya Run, dont la 2e édition aura lieu dimanche 9 octobre au bord du lac, à Yverdon.

«Plus j’avançais dans mon traitement, plus je me rendais compte que j’avais besoin de thérapies naturelles pour effacer les effets secondaires et néfastes de la chimio», souligne-t-elle. Des remèdes pas forcément remboursés et pour lesquels aucun dispositif «officiel» n’existe. «En mettant sur pied la Cassya, je pouvais non seulement y remédier en partie, mais aussi donner à cette parenthèse de ma vie un côté un peu plus joyeux.»

Quatre cents participants en 2021

Organisée en un temps record, la première Cassya Run cartonne. Près de 400 personnes y prennent part. «Nous avons dû refuser des participants venus sur place le jour même, faute de dossards», regrette-t-elle. Alors, il y en aura un tiers de plus en fin de semaine, pour la 2e édition.

Et il y aura également davantage d’animations, avec des stands abordant les thématiques des médecines alternatives, du bien-être, ainsi que des sports et loisirs. Le Village monté tout exprès abritera aussi des food-trucks et un espace jeux. Des enfants qui pourront aussi prendre part à la boucle «famille» de 2,3 kilomètres venue s’ajouter à la marche (4 km) et à la course (8 km) déjà proposées l’an dernier.

«Pendant des semaines, j’ai expérimenté ce que c’est que de vivre dans le corps d’une vieille dame de 80 ans.» Assya Gendre, organisatrice de la Cassya Run

Assya Gendre, elle, ne pourra pas y prendre part. «Pendant des semaines, j’ai expérimenté ce que c’est que de vivre dans le corps d’une vieille dame de 80 ans: même ouvrir un bocal, je n’y arrivais plus», explique-t-elle. Mais les choses avancent néanmoins. De retour au travail à 20% depuis quelques mois, elle passera à 50% prochainement. «Et j’ai pour objectif de participer à l’édition 2023!»

