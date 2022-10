Accueil défaillant – Une crèche ferme du jour au lendemain sur ordre du Canton L’Office de l’accueil de jour des enfants a ordonné la fermeture de l’institution Univers Montessori préscolaire de Préverenges. Une décision rare. Raphaël Cand , Maxime Schwarb

L’institution Univers Montessori préscolaire de Préverenges ne peut plus accueillir les enfants de 0 à 3 ans. PATRICK MARTIN/24HEURES

«La crèche doit fermer dès demain.» C’est le message qu’ont reçu mardi des dizaines de personnes dont les enfants fréquentent l’institution Univers Montessori préscolaire de Préverenges. «C’est la catastrophe, confie David*, un parent qui préfère conserver l’anonymat. On est dans le pétrin, car on ne sait pas où on va faire garder notre enfant. Heureusement qu’on n’avait pas payé en avance comme certains, au moins on ne perd pas d’argent.»