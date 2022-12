Certes, il fait froid en Ukraine, sous les missiles qui condamnent des innocents aux nuits sombres de l’humanité. L’hiver impose sa température polaire aux sans-abri et aux réfugiés qui traversent la mer de leur désespoir. La Covid inspire une distanciation sociale de marbre, tel un masque qui cache le sourire de l’autre mendiant sur le chemin de la vie.

Au-delà des guerres et des confinements aseptisés, on assiste depuis quelques décennies, dans l’indifférence généralisée, à un phénomène tout aussi glacial que rigoureux, celui du processus de congélation des valeurs spirituelles et humanistes de notre société occidentale de consommation, dominée par des logiques économiques et financières féroces.

«L’homme contemporain est en train de nier sa vie intérieure au profit de sa vie extérieure, de se couper de ses profondeurs spirituelles en faveur de son paraître superficiel.»

D’aucuns considèrent qu’il y a effondrement de la civilisation judéo-chrétienne, de ses valeurs traditionnelles, familiales et religieuses, de surcroît remplacé par le vide de la culture matérialiste athée. L’époque du réchauffement climatique de la planète coïnciderait paradoxalement avec celle du refroidissement des cœurs et du déclin de l’âme!

Parallèlement à la mise à mort des dieux, on glorifie l’homme-objet, comme «chose» à vendre, à louer et à manipuler, selon les paradigmes d’un relativisme inanimé.

Le monde de la globalisation se présente uniformisé et modélisé, automatisé et standardisé, contrôlé par des algorithmes et des intelligences artificielles qui réduisent les êtres humains à des avatars du virtuel. Hypnotisées par les smartphones, hyperconnectées mais toujours plus seules, les jeunes générations évoluent dans un univers sans foi ni loi, en quête de cette chaleur humaine qu’on leur a volée.

Après avoir détruit la planète Terre, va-t-on aussi déshumaniser l’Homo sapiens et bétonner son esprit?

Manifestement, l’homme contemporain est en train de nier sa vie intérieure au profit de sa vie extérieure, de se couper de ses profondeurs spirituelles en faveur de son paraître superficiel. Souvent amputé de son intuition et de sa sensibilité, de ses rêves et de sa créativité, de ses racines et de sa Terre Mère, il erre tel un zombie dans le labyrinthe désenchanté de l’humanité robotisée.

Enfance et simplicité

Ainsi, en période de l’avent, bienvenue au retour de la crèche de Noël, symbole d’une création plus humaine et intrinsèquement sacrée. Indépendamment de son caractère religieux et identitaire, on y contemple l’esprit d’enfance et de simplicité, le souffle d’un bœuf réchauffant un nouveau-né, le crépitement d’un feu éclairant le silence de la nuit. Notre cœur devient crèche, accueil intime de l’Au-delà au-dedans, telle une caresse ou une naissance qui accompagne l’éveil des consciences assoiffées d’infini.

Peut-être ce ne sont que légendes et histoires d’anges? Mais si elles nous permettaient de trouver une étoile et d’entendre la fragile musique de la vie?

Emanuele Alfani Afficher plus Théologien FLORIAN CELLA

