Après une année de pandémie, parallèlement à l’engagement héroïque des milieux de la santé, on constate que la société occidentale de consommation, fidèle à elle-même, a mené son combat contre le virus en utilisant prioritairement les armes redoutables du rationalisme scientifique et financier.

Alors que depuis la nuit des temps, pratiquement toutes les civilisations ont essayé d’affronter les malheurs de la vie dans une perspective supérieure, celle des chamanes, des philosophes de l’Antiquité ou des sages, notre modernité semble vouloir se passer de toute réflexion existentielle capable d’imaginer un itinéraire initiatique à la souffrance et un sens ultime à la vie.

«Une grave crise psychologique et spirituelle, dont les conséquences en termes de santé globale seront probablement calamiteuses.»

Pas étonnant pour une civilisation fondée sur l’hédonisme et le matérialisme athée, le déni de la mort, la marchandisation de la société et de la médecine qui considèrent parfois l’homme tel un objet commercial ou un robot à réparer. La stratégie du «tout contrôle» et du «scientifiquement prouvé» n’a cependant pas empêché l’émergence d’une grave crise psychologique et spirituelle, dont les conséquences en termes de santé globale seront probablement calamiteuses.

Confinements et mesures économiques n’ont manifestement pas tenu compte de la triple nature de l’être humain, corps-âme-esprit. Ceux qui pensaient pouvoir régler le problème à coups de dollars et de modélisations mathématiques en prennent pour leur grade!

La vie s’articule de manière beaucoup plus complexe et multidimensionnelle; un désir indomptable de sens, de beauté, de transcendance anime notre parcours sur terre. Holistiquement, il convient de guérir les personnes, pas seulement les maladies.

La volonté de tout désacraliser et de braver les épreuves de l’existence en dehors d’une quelconque quête spirituelle, dont témoignent les plus anciens mythes et toutes les grandes traditions mystiques du monde, signe le manque de conscience d’une modernité incapable de se questionner sur l’essentiel de notre destinée: qui sommes-nous? où allons-nous? quel est le sens de la vie?

Ainsi depuis le début de cette pandémie, de manière emblématique, sur un sujet touchant pourtant à la vie et à la mort, la parole publique se retrouve pratiquement confisquée par la politique, la science et l’économie, laissant sans voix l’univers de l’esprit, des poètes et des grands maîtres spirituels.

Les arts, nourriture de l’âme

Quid aussi de la nourriture fondamentale de l’âme déclinée en musique et en danse, en spectacles et en culture, partageant l’amitié et célébrant les sourires et les larmes du souffle vagabond du monde? Le coronavirus interroge cette civilisation de l’intelligence artificielle qui paraît ignorer la nature sacrée de l’existence humaine et ses plus nobles aspirations.

L’occasion est donnée d’ouvrir les yeux et de devenir pleinement humain, d’entendre encore les paroles du père Paneloux – dans «La peste» d’Albert Camus: «Il ne fallait pas essayer de s’expliquer le spectacle de la peste, mais tenter d’apprendre ce qu’on pouvait en apprendre et essayer de faire du bien.»