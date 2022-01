Marché du travail – Une croissance inédite de l’emploi au 4e trimestre Le nombre d’offres s’est envolé en l’espace d’un an de 39%, selon le géant du placement de personnel Adecco.

Les offres d’emploi ont même bondi de 18% au regard du 4e trimestre 2019, soit avant l’éclatement de la pandémie, relèvent jeudi Adecco (photo d’illustration). KEYSTONE/Gaetan Bally

Le marché suisse du travail a poursuivi au quatrième trimestre le redressement entamé depuis le printemps 2021. Le nombre d’offres d’emploi s’est envolé en l’espace d’un an de 39%, une croissance inédite depuis les premières mesures effectuées en 2003, selon le géant du placement de personnel Adecco.

«Spectaculaire», la progression reflète l’embellie de l’économie suisse intervenue ces derniers mois, le produit intérieur brut (PIB) ayant dépassé la valeur affichée durant le dernier partiel de 2019.

Impact d’Omicron

Cependant, la situation actuelle laisse penser que la croissance économique, et l’évolution favorable sur le front de l’emploi, devrait connaître un certain ralentissement cette année, anticipe Adecco. La propagation fulgurante du nouveau variant Omicron, de même que les pénuries d’approvisionnement persistantes à l’échelle internationale, constitue les principaux freins à une poursuite de l’embellie.

Si un nouveau durcissement des mesures telles que la fermeture de certaines entreprises de services devait intervenir ou si les pénuries d’approvisionnements devaient se prolonger à l’étranger, en raison de la propagation de la nouvelle souche de Covid-19, la situation sur le marché du travail pourrait à nouveau se dégrader, note Marcel Keller, directeur d’Adecco Suisse, cité dans le communiqué.

Les secteurs du commerce et de l’hôtellerie-restauration, ainsi que dans les branches manufacturières et à vocation exportatrice, figurent en première ligne. Marcel Keller observe cependant que les pénuries de personnel engendrées par les contaminations au variant Omicron pourraient entraîner une augmentation des emplois temporaires.

Demande en main-d’œuvre

Sur le trimestre sous revue, la catégorie professionnelle des artisans et auxiliaires a affiché la plus forte progression (+23%), suivie par celle des métiers de bureau et de l’administration (+21%) et celle des professions de services et de ventes (+17%).

La demande accrue en main-d’œuvre dans l’hôtellerie-restauration – avec cependant de grandes divergences entre les établissements en villes et l’hôtellerie de saison – les services et de la vente reflète aussi le fait que ces activités avaient souffert d’une suppression massive de postes en raison de la pandémie.

ATS

Vous avez trouvé une erreur?Merci de nous la signaler.