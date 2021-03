Enchères – Une danseuse de Degas aux enchères Estimé entre 2 et 3 millions d’euros, ce pastel datant de 1887 est l’un des lots phares de la vente d’Art moderne et impressionniste, le 25 mars chez Sotheby’s Paris. Andrea Machalova

Ce pastel de Degas ne fut pas exposé en public depuis 1970. Sotheby’s

Dans l’œuvre de Degas, près d’un millier de ses toiles et dessins sont consacrés aux danseuses de ballet. Une véritable obsession pour le peintre qui cherchait à reproduire avec exactitude et minutie les moindres faits et gestes moult fois répétés par ses sujets. Introduit dans les coulisses de l’Opéra de Paris par un ami musicien, il y passera des heures à observer les mouvements méthodiques des ballerines, cherchant à retranscrire leur quotidien. Mais plutôt que de s’arrêter aux représentations officielles, Degas préfère saisir les instants où personne ne regarde. Dans ces moments de relâchement où, entre deux répétitions, il arrive à capturer ses sujets dans des moments d’intimité.

C’est justement le cas de ce pastel, «Danseuse au tutu vert», réalisé en 1887, où Degas immortalise une jeune femme en train de nouer les rubans de ses chaussons. Une œuvre qui témoigne de l’audace constructrice du peintre – la danseuse y est représentée en plongée – ainsi que de ses talents de coloriste. Le tutu de la ballerine s’exhalant dans une pluie de verts, roses et bleus poudrés.

Acquis en 1954 par Marie-Blanche de Polignac, fille de la couturière Jeanne Lanvin, il est estimé entre 2 et 3 millions d’euros et proposé aux enchères pour la première fois. C’est en 1970, à Londres, que l’œuvre fut montrée en public pour la dernière fois. Du 19 au 24 mars, ce sera donc l’occasion unique de jeter un œil à ce chef-d’œuvre, exposé dans les locaux parisiens de Sotheby’s, avant qu’il ne disparaisse à nouveau dans une collection privée.

En plus de ce tableau, la vente du 25 mars propose un second pastel de Degas représentant trois portraits d’une jeune femme, Mademoiselle Salle. Estimé entre 250’000 et 350’000 euros, il provient de la Fondation Polignac, à Paris