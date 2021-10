Vaccination contre le Covid-19 – Une décision attendue rapidement pour la troisième dose

Le président de l’Association des médecins cantonaux de Suisse, Rudolf Hauri, espère que la troisième dose de vaccin contre le Covid-19 sera bientôt validée. Les autorités sanitaires ne doivent cependant pas être mises sous pression, ajoute-t-il.

L’organe de surveillance Swissmedic et la Commission fédérale pour les vaccinations doivent «décider uniquement sur la base des données et des faits disponibles», déclare Rudolf Hauri dans un entretien diffusé mardi par le journal alémanique Tages-Anzeiger. Mais la Suisse ne devrait pas trop attendre, poursuit-il. Dans certains pays européens et aux États-Unis, la troisième injection du vaccin est en cours d’administration.