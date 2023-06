Une décoration de table estivale et informelle dans un esprit méditerranéen. ATELIER ZÜGER

La douceur des soirées d’été est propice à des événements en extérieur et notamment des réceptions informelles en famille ou entre amis. Mais «informelles», n’est pas synonyme de «négligées». La décoration a un rôle important dans la réussite de votre réunion. En créant un décor, elle va instaurer une atmosphère particulière qui rendra votre soirée mémorable.

Je vous invite donc à vous approprier les quelques clés suivantes pour créer une ambiance informelle, joyeuse et propice au partage.

Morgane Züger, architecte d’intérieur. DR

Définir un cadre

Avant de choisir vos accessoires de table, commencez par définir le cadre de cet événement. Fixer une ligne directrice vous permettra de garder une cohérence dans votre composition en guidant le choix de vos éléments.

Dans un premier temps, choisissez l’endroit de votre événement. Si la terrasse est le lieu habituel, il y a aussi d’autres opportunités à envisager, comme le centre d’un jardin fleuri, parmi les graminées d’un pré sauvage ou peut-être même dans une oliveraie? N’oubliez pas votre balcon, si sa dimension est suffisante pour accueillir vos convives.

Le choix de l’ambiance

Une fois le lieu de votre réunion défini, le choix de l’ambiance sera plus facile à cerner. Le champ sera un cadre parfait pour un décor champêtre, les oliviers recevront volontiers une décoration méditerranéenne, par exemple. Vous pourriez également avoir envie de recréer un esprit de bal mondain dans un jardin fleuri ou de tendre vers une esthétique très contemporaine ou urbaine sur une terrasse ou un balcon.

Si vous craignez le mauvais goût, optez pour une ambiance bohème qui s’adapte relativement bien à tous les lieux.

Les textiles

Je le répète souvent: ajouter des textiles, c’est s’assurer une base de décoration chaleureuse, enveloppante et accueillante indispensable pour un moment de partage agréable.

«Pour créer ce décor estival, jouez avec vos éléments sans chercher trop d’ordre et de symétrie.» Morgane Züger, architecte d’intérieur

La nappe est souvent une bonne idée. Si votre table à du caractère et entre dans le cadre de votre décor, inutile de la masquer. On préférera la mettre en valeur avec des serviettes et des chemins de table. Pensez aussi aux coussins d’assises, aux plaids qui réchaufferont vos convives lors de soirées plus fraîches, et aux couvertures de pique-nique pour décontracter l’atmosphère. Unis, floraux, rayés ou à carreaux vichy, les tissus qu’on choisit sont composés de matière naturelle comme le lin ou la gaze de coton.

Le parasol est un accessoire incroyable. Coloré, frangé, bariolé, il participera activement à la création de votre ambiance, même à la nuit tombée pour protéger de la rosée et maintenir un cadre intime.

La vaisselle

C’est un peu le clou de votre composition. La vaisselle va transporter vos convives dans l’univers que vous souhaitez partager. Idéales pour créer une ambiance méditerranéenne, les céramiques colorées italiennes, provençales ou maghrébines, décorées de citrons, d’olives, de poissons ont le vent en poupe. Vous pouvez aussi apporter un peu de sophistication avec des assiettes chinées à dorures et motifs floraux.

Pour rendre votre décoration de table plus spontanée et créative, dépareillez et détournez quelques éléments de votre vaisselle. Un pichet devient vase, une tasse devient verre à eau, etc. Pour éviter un aspect trop cérémonial, mixez votre base avec des éléments plus organiques, plus bruts, en grès ou en bois par exemple.

L’éclairage

L’idée est que vos convives puissent voir le contenu de leur assiette, tout en apportant un peu de magie et de chaleur après le coucher du soleil. En multipliant les points lumineux de faible et moyenne puissance, l’atmosphère sera enveloppante. Pour ce faire, misez sur les bougies, les guirlandes ou de petites lampes portables à batterie.

Composer

Pour créer ce décor estival, jouez avec vos éléments sans chercher trop d’ordre et de symétrie. Il s’agit d’un événement «à la bonne franquette», en cours de préparation… Il faut rester dans la simplicité et sélectionner de jolies choses. Vous pourriez ajouter en accessoires quelques beaux éléments que la nature nous offre à voir, comme des fruits ou des légumes, de la verdure (graminées, oliviers, eucalyptus…) ou des fleurs.

