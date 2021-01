Lausanne battu à Lugano – Une défaite qui ne va rassurer personne Mauvais mardi lors d’un succès face à Ambri, le LHC s’est effondré à Lugano. Après avoir mené 1-3, les Lions ont perdu 4-3 après prolongation. Grégory Beaud

Luca Fazzini a inscrit le but décisif en prolongation. keystone-sda.ch

Trois jours après une prestation pour le moins poussive face à Ambri (2-1 tab), les Vaudois étaient bien partis pour vivre une soirée plus tranquille à Lugano puisqu’ils menaient de deux longueurs après 40 minutes de jeu (1-3). Plus que le score, c’était surtout la sérénité dégagée qui était rassurante. Dans un match sans grande envergure, les hommes de Craig MacTavish ont longtemps contrôlé le rythme et semblaient se diriger vers une victoire facile après les deux réussites inscrites lors de de la période intermédiaire par Frick (22e, 1-2) et Bertschy (33e, 1-3).

Comme mardi face à Ambri, les Vaudois n’ont toutefois pas été capables de se mettre à l’abri. Alors qu’ils s’en étaient sortis face aux Léventins, l’autre club tessinois, lui, a su en profiter. Il faut dire que le talent des Boedker et Fazzini représente un danger constant que l’arrière-garde lausannoise n’a pas su contenir. Avec deux défaites en quatre matches et six points récoltés, la reprise du LHC après la quarantaine est compliquée.Au Sud du Gothard, MacTavish avait décidé de titulariser pour la première fois Roth, fraîchement débarqué de République tchèque. Le défenseur, qui a pris la place de Conacher dans la légion étrangère, a immédiatement inscrit son nom sur la feuille des compteurs lors de l’ouverture du score de Grossmann (4e). Un peu par hasard, il a fait parvenir le puck à son compère de ligne pour l’ouverture du score. Par la suite, il a fait une solide impression. Plus que la titularisation de Roth, c’est l’absence de Conacher qui a eu de quoi étonner. Avec cinq points en cinq dernier matches, l’ailier canadien était l’homme en forme du côté vaudois.

Ce remaniement offensif a également permis à Krakauskas de bénéficier de davantage de temps de jeu sur la troisième ligne. De manière là aussi surprenante, l’ailier a supplanté dans la hiérarchie initiale des joueurs plus établis tels que Leone, Douay ou Froidevaux. Le joueur aux origines lituaniennes a tout de même joué plus de 10 minutes. Comme la défaite a ponctué ces choix douteux, pas sûr que Craig MacTavis s’entête dans cette direction.