Vaccination contre le Covid – «Une demi-dose de vaccin suffirait à nous protéger» Le professeur Bernard Hirschel soutient que nous pourrions doubler le nombre de vaccinés en diminuant le dosage tout en maintenant deux injections. Sophie Davaris

Portrait du médecin Bernard Hirschel à la polyclinique des HUG. Patrick Gillieron Lopreno

«Allons, un peu de courage!» Président de la Commission cantonale d’éthique, spécialiste du sida de renommée mondiale, Bernard Hirschel invite les autorités sanitaires à sortir des sentiers battus en matière de lutte contre le coronavirus.

De quoi s’agit-il? Avec la progression des variants du Covid et face à la crainte d’une troisième vague plus ample que les deux premières, le rythme de la vaccination devrait s’accélérer. Or l’inverse se produit, par manque de vaccins. L’idée de Bernard Hirschel est simple: nous devrions utiliser la moitié de la dose recommandée. Chaque personne recevrait bien deux injections – indispensables pour stimuler correctement la réponse immunitaire – mais la seringue ne contiendrait que la moitié de la dose prévue.