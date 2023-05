Depuis 1990, le prix des tickets de transports publics a quasi doublé en Suisse. C’est pour cette raison, notamment, que de nombreuses initiatives populaires pour des transports publics gratuits fleurissent dans différentes régions, dont le canton de Vaud.

Suite à un refus de la part du Grand Conseil vaudois, une initiative populaire «Pour des transports publics gratuits, écologiques et de qualité» a été déposée le 24 août 2021. Alors qu’aucun contre-projet ne semble se dessiner et qu’aucune majorité parlementaire ne parvient à se dégager sur la question, qu’attend le gouvernement pour organiser la votation?

«Est-il normal qu’une initiative populaire soit votée cinq ans après son dépôt?»

Force est de constater que les autorités vaudoises ne respectent pas systématiquement l’article 82 de leur Constitution qui stipule que «l’initiative est soumise au vote populaire au plus tard dans les deux ans qui suivent son dépôt. Le Grand Conseil peut prolonger ce délai d’un an lorsqu’il a approuvé une initiative conçue en termes généraux ou décidé d’opposer un contre-projet à une initiative.»

C’est pourquoi le mouvement citoyen et apartisan AG!SSONS récolte actuellement des signatures pour l’initiative populaire «Pour une prise en compte accélérée et efficiente des initiatives populaires», qui propose de réduire à une année le délai entre le dépôt d’une initiative populaire cantonale et sa votation par le peuple, afin de permettre une démocratie directe plus réactive et efficiente.

Si une telle mesure était actuellement en vigueur, la proposition pour des transports publics gratuits aurait déjà été soumise à la votation, peut-être acceptée et mise en place, ou alors les autorités auraient déjà établi un contre-projet permettant de réduire les tarifs des transports publics, ce qui constitue une mesure clé face à l’urgence écologique et sociale.

Prenons deux autres cas, indépendamment de notre opinion sur les sujets: est-il normal que l’initiative populaire «Pour la protection du climat» passe en votation ce dimanche 18 juin 2023 seulement, plus de 3 ans après son dépôt le 19 juillet 2019? Pire: est-il normal que l’initiative populaire «Pour le remboursement des soins dentaires» ait été votée presque cinq ans après son dépôt? Peut-on réellement tolérer une telle désobéissance incivile de la part du gouvernement vaudois?

Attendre des années?

Lorsque demain, peut-être, AG!SSONS lancera d’autres vagues d’initiatives populaires pour traiter d’enjeux centraux dans le quotidien de la population tels que ceux des crèches, de la santé mentale des jeunes ou encore de la semaine de 4 jours, le peuple vaudois devra-t-il attendre des années avant d’être consulté et/ou de voir des améliorations concrètes mises en œuvre?

Il est urgent de soutenir cette initiative populaire concrète et pragmatique en la signant, ainsi que les 3 autres initiatives populaires d’AG!SSONS qui visent à démocratiser la démocratie.



Steven Tamburini Afficher plus Co-initiateur et porte-parole d’AG!SSONS

Vous avez trouvé une erreur?Merci de nous la signaler.