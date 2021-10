Chronique d’un chantier – Une démolition «à la petite cuillère»

Avant de construire la nouvelle gare de Lausanne, il faut démolir. Une décennie de chantiers sera nécessaire pour refondre la plate-forme ferroviaire, créer une gare souterraine et repenser ses abords. Mais, en préambule à cela, il faut faire de la place. Principalement sur le front sud, où trois bâtiments doivent disparaître: la Guest House a déjà été détruite, le parking sera démantelé l’été prochain et la démolition de l’immeuble du Simplon 22-26 débute.

Les CFF ont acquis ce bâtiment en 2015 pour pouvoir le raser. Actuellement, il ne reste plus que le béton à nu de cette construction de la fin des années 1930, qui borde les voies de chemin de fer sur une centaine de mètres. Cloisons intérieures, portes, fenêtres, tuyauterie ont déjà disparu. «L’immeuble a été vidé et dépollué cet été, il ne reste plus que ce qui est porteur, explique Benjamin Lejeune, chef de projet génie civil pour la gare de Lausanne. Nous avons procédé à une purge lourde du bâtiment.» Il a fallu notamment le désamianter.