Pathétique, déplorable, malheureux, ridicule… Les adjectifs sont nombreux pour qualifier l’actuel combat de coqs qui tient en haleine le monde de la tech depuis le début de l’été. Elon Musk et Mark Zuckerberg, ennemis de longue date, semblent désormais enclins à régler leurs comptes sur un ring dans un combat de MMA (sport de combat libre). C’est en tout cas ce que laissent entendre leurs diverses et nombreuses provocations lancées sur leurs réseaux réciproques ces dernières semaines.

Si ce n’est pas la première fois qu’on assiste à une telle guerre d’ego entre milliardaires, il est tout de même rare qu’elle atteigne un tel niveau. Et pour cela, on peut remercier les réseaux sociaux, ces déversoirs de haine contre lesquels même les plus riches ne semblent pas immunisés.

Le problème est l’image que cette guéguerre véhicule, en particulier pour les plus jeunes. Comme toute personnalité publique, les deux milliardaires devraient utiliser leur notoriété de manière plus responsable. Et l’idée d’octroyer les recettes de leur duel à une association caritative n’y changera rien.

Le pire est que leur duel va très probablement attirer les foules. Comme les Romains à l’époque des combats de gladiateurs, les deux patrons savent que donner du pain et des jeux suffit parfois pour contenter le peuple.

Alors que l’avenir de X (Twitter) est fortement compromis et que Threads, chez Meta, fait face à une dégringolade de ses utilisateurs actifs, leur combat pourrait ainsi leur offrir un nouveau départ. En termes d’audience du moins et peut-être de recettes publicitaires, mais certainement pas sur le plan du comportement.

Il est en effet difficile de croire que la manière d’agir des deux patrons contribuera à réduire l’image de plus en plus négative des réseaux, dont celui racheté à prix d’or par Elon Musk. Dommage!

Olivier Wurlod est journaliste économique depuis plus de 2010. Plus d'infos

Vous avez trouvé une erreur?Merci de nous la signaler.