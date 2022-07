Sur les traces de Cécile Duflot – Une députée débarque à l’Assemblée en robe au passé sexiste Fraîchement élue, Marie-Charlotte Garin s’est rendue mardi au Parlement français vêtue d’une robe qui avait suscité des insultes à Cécile Duflot en 2012. Etonam Ahianyo

Marie-Charlotte Garin donne «une valeur politique» à son action. AFP/JULIEN DE ROSA

Pour défendre les droits des femmes au sein du Parlement français, rien de mieux que de suivre les traces de ses prédécesseurs. C’est du moins ce que traduit l’attitude de Marie-Charlotte Garin.



Pour son premier jour à l’Assemblée, la députée fraîchement élue d’EELV-Nupes a tout simplement fait le choix de porter la même robe qui avait valu des insultes sexistes à Cécile Duflot en 2012. À l’époque, la Verte avait été sifflée dans l’hémicycle par des élus hommes.





Violences sexistes et sexuelles

La députée de la troisième circonscription du Rhône, Marie-Charlotte Garin, donne «une valeur politique» au port de cette robe élégante qui allie harmonieusement des dessins de fleurs bleues sur fond blanc. «En tant que jeune élue écologiste, c’est tout un symbole de s’inscrire dans cette transmission-là: on sait que cette robe montre que les violences sexistes et sexuelles ne s’arrêtent pas aux portes de l’hémicycle.»

Marie-Charlotte Garin réaffirme, selon ladépêche.fr, «la responsabilité et le combat des élues féministes de défendre un hémicycle respectueux de toutes et de tous et de défendre la lutte pour les droits des femmes».

«L’histoire des femmes se tricote»

L’action de la députée EELV-Nupes a été saluée par Cécile Duflot qui a souhaité «bonne chance à la benjamine des députés écolos», tout en précisant que «l’histoire des femmes se tricote entre générations».

Mardi, Marie-Charlotte Garin n’a pas connu le triste sort réservé à l’ancienne secrétaire nationale des partis écologistes d’Europe Écologie Les Verts. Elle n’a pas été sifflée par les députés. Doit-on y voir le signe d’une maturité des élus au sein de l’hémicycle sur la cause des femmes?

Le temps le dira certainement. En attendant, Marie-Charlotte Garin martèle sa volonté de défendre les droits des femmes et des minorités.

