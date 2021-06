Météo estivale – Une dernière nuit tropicale avant l’arrivée des orages Des températures moins élevées et des orages sont attendus en Suisse ce dimanche.

Seules certaines régions ont vécu une nuit tropicale entre samedi et dimanche selon Meteonews (photo d’illustration). KEYSTONE/Jean-Christophe Bott

Seules certaines régions ont vécu une nuit tropicale entre samedi et dimanche. Des températures moins élevées et des orages sont attendus pour la deuxième journée du week-end.

Le mercure n’est pas descendu en dessous de 23,4°C à Vevey (VD) et de 23,1°C au Bouveret (VS) la nuit dernière, relève Meteonews dimanche matin dans un tweet. Les thermomètres ont indiqué respectivement 21,7°C à Altdorf (UR) et 22,1°C à Altenrhein (SG).

Ce dimanche sera moins chaud que les jours précédents. MétéoSuisse annonce un fort danger d’orage pour toute la Suisse romande. Les éclairs et le tonnerre sont attendus entre 15h et 18h. Des averses de grêles et des vents violents pourraient aussi être de la partie.

ATS

