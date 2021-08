Athletissima – Une des premières «dernières» pour Lea Sprunger La Vaudoise de 31 ans va mettre un terme à sa carrière en fin de saison. À Lausanne, elle commence sa tournée d’adieux, ou presque. Robin Carrel

Lea SPrunger vivra jeudi soir son dernier Athletissima. AFP

La championne d'Europe 2018 voit la ligne d'arrivée pointer au loin. Elle vivra ce jeudi son dernier meeting d'Athletissima, qui lui rendra un bel hommage. Elle courra le 400 mètres haies à 21h18, avant de mener le «Team Lea» - une équipe qu’elle a elle-même sélectionnée pour fêter ça - lors du 4x100 mètres qui clôturera la soirée, un peu plus tard dans la nuit lausannoise.

«J’essaie de profiter de chaque chose qui m’est donnée. Tout est un peu «la dernière fois», c’est vrai. Mais j’ai l’envie de bien faire jeudi, de profiter de tout ça, a dit la Nyonnaise, lors des traditionnelles conférences de presse d’avant meeting. Après, l’inconnue est de savoir comment je vais réagir émotionnellement. Je ne sais pas à quoi m’attendre.»

Y a-t-il un risque de la voir être submergée par ses émotions, justement, qui risquent fatalement de s’inviter? «J'espère pouvoir un peu canaliser mes émotions sur la première course, sachant que je vais revenir après, a-t-elle souri. J’ai envie de courir vite, bien sûr, mais je ne me fixe pas d’objectif de temps. J’ai juste envie d’être encore une fois avec les meilleures du monde et j’aurai aussi la chance de revenir avec le 4x100 une demi-heure plus tard.»

La Suissesse sera sur la piste qu’elle connaît le mieux et, forcément, tout son entourage et sa famille seront dans les tribunes d’une Pontaise qui s’annonce pleine comme un œuf. Lea Sprunger sera logiquement sous le coup de l’émotion, même si elle continuera ensuite sa saison et sa carrière quelques jours, avec deux autres meetings en Suisse, à Bellinzone et Zurich, pour boucler la boucle en forme de tour de piste.

«J’ai logiquement beaucoup de bons souvenirs ici, a-t-elle rembobiné. Le premier, c’est quand je n’étais pas encore une athlète, mais tout simplement une fan. On venait voir le meeting en famille et j’avais pu voir Maurice Green courir. J’étais une de ses très grandes supportrices! Je me souviens aussi de ma deuxième place en 2017… Et le relais restera toujours un bon moment pour moi. Je me rappelle surtout de 2011, quand on avait battu notre premier record de Suisse... C’était le début d’une belle histoire qui s’est ensuite traduite en une qualification pour les Jeux olympiques.»

