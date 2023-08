Démantèlement à Collombey-Muraz (VS) – Une des trois cheminées emblématiques à terre! La tour métallique de l’ancienne raffinerie Tamoil a été déconstruite. Les deux autres en ciment le seront l’an prochain. Christophe Boillat

Collombey-le-Grand, le 8 août 2023. En cours de démolition, l'ancienne raffinerie Tamoil à Collombey a perdu la première des trois tours, celle en acier, visible de loin dans la plaine du Rhône. 24HEURES/Chantal Dervey Chantal Dervey

Une des trois grandes cheminées rouge et blanc de l’ancienne raffinerie Tamoil SA à Collombey-Muraz (VS) a été démolie. «Il s’agit de celle qui est métallique, construite en 2003 avec 100 m de hauteur, et qui se trouvait près de notre ancienne unité de cracking qui a été démontée et revendue à l’étranger», indique Stéphane Trachsler, directeur de l’entreprise. Pour rappel, l’usine a été édifiée en 1963 et arrêtée en 2015.

«Les deux grandes cheminées en ciment et quelques bâtiments annexes seront démontés lors de la troisième phase l’an prochain.» Stéphane Trachsler, directeur de Tamoil SA

Cette opération menée grâce à l’appui d’une immense grue pesant 750 tonnes s’est déroulée de mercredi à vendredi dernier. Elle entre dans le cadre de la deuxième phase du démantèlement global de l’ancien site de 120 hectares. Les 54 citernes ont vécu. «Il restera donc les deux grandes cheminées en ciment et quelques bâtiments annexes qui seront démontés lors de la troisième phase l’an prochain», poursuit Stéphane Trachsler.

Tamoil SA, qui conservera la maîtrise du terrain, projette, en lien avec la Commune de Collombey-Muraz, le Canton du Valais et d’autres opérateurs, de louer l’espace par droits de superficie. Sauf revirement, l’entier de ce territoire, qui demeurera globalement industriel, ne sera pas dévolu à un seul mastodonte, mais réparti en nombreuses sociétés d’activités diverses. Comme la chimie. Il a été évoqué aussi le vœu de Satom SA, entreprise montheysanne de traitement des ordures ménagères, de s’étendre sur ce territoire.

