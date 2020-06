Sport extrême – Une descente en roller aux Diablerets cartonne sur la Toile Star du inline, le Vaudois Maxime Genoud s’est filmé, dévalant la route menant du col du Pillon à la station. La vidéo a déjà été vue plus de 30 000 fois. David Genillard

Maxime Genoud s’est filmé sur un tronçon de 4,7 km entre le col du Pillon et la station ormonanche. DR – Rollerblade

La séquence de 5 minutes 48 est époustouflante. Vendredi soir, la marque Rollerblade International a publié sur sa page Facebook une vidéo de Maxime Genoud. On voit l’habitant de Moudon de dos, dévalant un tronçon de 4,7 kilomètres sur la route entre le col du Pillon et Les Diablerets. En moins de 24 heures, elle a été visionnée plus de 30 000, suscitant de nombreux commentaires enthousiastes dans le monde entier.

Veveysan élevé à Lausanne, photographe indépendant, Maxime Genoud est considéré comme une pointure dans le monde du roller: en 2018, il s’était hissé au 3e rang du Festival International des Sports Extrêmes dans son sport de prédilection. Le jeune homme de 27 ans s’est mis au roller en 2004. Sur son site officiel, on peut notamment le voir patiner dans les rues d’Hiroshima. À noter que la pratique du roller est réglementée en Suisse. Celle-ci est autorisée sur les «chaussées des routes secondaires dépourvues de trottoirs et de pistes piétonnes ou cyclables, pour autant que le trafic soit modéré», rappelle le TCS.