Les JO 2020 en direct - Une deuxième défaite pour Jaquet en badminton

Triathlon

Les deux Suisses engagés lundi à une heure très matinale à Tokyo (départ à 6h30 locale) ont fait bien plus que de la figuration sur les 1500 m de natation, les 40 km de cyclisme et les 10 km de course à pied du parcours de l’Obaida Marine Park.

Le champion olympique Kristian Blummenfelt (au centre), le médaillé d'argent Alex Yee (à gauche) et le médaillé de bronze Hayden Wilde. AFP

9e, le Soleurois Max Studer (25 ans) a longtemps figuré dans le peloton de tête. Après 3 km de course à pied, il pointait encore à la quatrième place. Mais il n’a pas pu résister aux attaques des ténors dans la dernière portion d’une course remportée par le Norvégien Kristian Blummenfelt, à qui il a concédé 1’02. Le podium a été complété par le Britannique Alex Yee et le Néo-Zélandais Hayden Wilde.

Le top 10 du triathlon olympique

Quant au Zurichois Andrea Salvisberg (32 ans), il a coupé la ligne en 22e position, à 2’21 du nouveau champion olympique.