Inde – Une deuxième femme dalit meurt après un viol collectif La femme, qui fait partie de la caste dite des intouchables, a été violée et jetée devant la maison de sa famille. Sa mort survient après le décès d’une autre dalit, également violée mi-septembre.

Malgré des protestations et des manifestations régulières, 200 millions de dalits indiens subissent de longue date discriminations et agressions. En 2019, 87 viols ont été rapportés chaque jour. AFP

Une deuxième femme issue de la communauté défavorisée des dalits en Inde est morte cette semaine après avoir été victime d’un viol collectif. Les auteurs ont été arrêtés. Ces violences ont récemment révulsé le pays.

Ce deuxième cas concerne une femme âgée de 22 ans, violée mardi par deux hommes, a annoncé la police jeudi. La victime est morte sur le chemin de l’hôpital dans l’Uttar Pradesh, dans le Nord de l’Inde. Les dalits, autrefois appelés «intouchables», sont considérés comme étant au bas de l’échelle sociale du rigide système de castes indien.

Les deux suspects ont été arrêtés et accusés de viol collectif et de meurtre, selon la police. Elle précise qu’une enquête est en cours et qu’ils pourraient être jugés selon une procédure accélérée par un tribunal spécial.

«Jetée devant notre maison»

«Un conducteur de rickshaw l’a ramenée à la maison. Elle a été jetée devant notre maison. Mon enfant pouvait à peine se lever ou parler», a dit la mère de la victime selon des propos cités par la chaîne NDTV. L’agression s’est produite à environ 500 kilomètres de l’endroit où une autre dalit âgée de 19 ans a été violée mi-septembre, selon sa famille, par quatre hommes.

Restée paralysée en raison de ses blessures, elle a été transportée dans un hôpital de New Delhi, où elle est morte mardi. Son décès a déclenché des manifestations à Delhi et dans plusieurs villes de l’Uttar Pradesh.

Prise de conscience

Ces nouvelles affaires de viol collectif surviennent après l’exécution le 20 mars de quatre hommes pour le viol collectif et le meurtre d’une étudiante dans un bus de Delhi en décembre 2012. Ce crime est devenu le symbole du problème des violences sexuelles envers les femmes en Inde.

Les quelque 200 millions de dalits indiens subissent de longue date discriminations et agressions. En 2019, 87 viols ont été rapportés chaque jour en moyenne en Inde et les crimes contre des femmes ont augmenté de plus de 7% sur un an, selon des données officielles publiées mardi. Mais ce chiffre pourrait être plus élevé car beaucoup de viols ne sont pas déclarés.

