Quel passeport vous ouvre le plus de frontières?

Est-ce que c’était quand même une erreur?

Le ton de votre question me dérange déjà. Vous voyez: chaque année, nous aidons des centaines de personnes dans le monde entier à obtenir la liberté et la mobilité. Il est dans la nature des choses qu’il y ait parfois parmi elles des personnes qui ne sont pas – ou plus – jugées de manière aussi positive. Le nombre de ces personnes est infime. Je nous compare volontiers à une banque: parmi toute sa clientèle, il y a inévitablement des personnes qui ont été sanctionnées par la suite. La banque doit maintenant geler leurs avoirs.